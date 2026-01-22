|
Mastek: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mastek hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34,97 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 30,68 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,68 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,10 Milliarden INR ausgewiesen.
