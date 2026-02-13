Master Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Master Trust veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Master Trust mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,55 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at