Master Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Master Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Master Trust 2,70 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 1,54 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,27 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at