MasterBrand Aktie
WKN DE: A3DVW8 / ISIN: US57638P1049
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10.06.2026 02:00:15
MasterBrand Director Buys 11,587 Shares Amid Stock's 19% Drop. What It Could Mean
David D. Petratis, a director at MasterBrand (NYSE:MBC), reported an open-market purchase of 11,587 shares on June 8, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($8.82); post-transaction value based on June 8, 2026 market close ($8.58).* 1-year performance is calculated using June 8, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MasterBrand Inc Registered Shs When-Issued
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04.05.26
|Ausblick: MasterBrand mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: MasterBrand mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)