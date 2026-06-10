MasterBrand Aktie

MasterBrand für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DVW8 / ISIN: US57638P1049

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10.06.2026 02:00:15

MasterBrand Director Buys 11,587 Shares Amid Stock's 19% Drop. What It Could Mean

David D. Petratis, a director at MasterBrand (NYSE:MBC), reported an open-market purchase of 11,587 shares on June 8, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($8.82); post-transaction value based on June 8, 2026 market close ($8.58).* 1-year performance is calculated using June 8, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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