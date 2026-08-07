MasterBrand mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MasterBrand präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MasterBrand 815,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 730,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at