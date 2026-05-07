MasterBrand veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MasterBrand hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 660,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 618,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at