MasterBrand: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MasterBrand hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

MasterBrand vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,46 Prozent auf 644,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 667,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

MasterBrand hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,960 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MasterBrand 2,73 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at