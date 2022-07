MasterCard-Aktie klettert: MasterCard steigert Gewinn und Erlöse deutlich

Im zweiten Quartal legte der Nettogewinn im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zu, wie der Visa-Rivale am Donnerstag mitteilte. Die Erlöse stiegen um 21 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar. "Der steigende Inflationsdruck hat die Konsumausgaben insgesamt noch nicht deutlich beeinträchtigt, aber wir werden dies genau im Blick behalten", erklärte MasterCard -Chef Michael Miebach. Der Kreditkarten-Riese profitierte zuletzt vor allem davon, dass sich der internationale Reiseverkehr nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie erholte. So nahm das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen um 58 Prozent zu. Die MasterCard-Aktie reagiert an der US-Börse NYSE zeitweise mit einem Kursplus von 0,83 Prozent auf 346,11 US-Dollar auf den Quartalsbericht.

PURCHASE (dpa-AFX)