MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|
13.07.2026 06:00:24
Mastercard examines sale of UK payments subsidiary Vocalink
Discussions to sell majority stake back to British banks come as unit seeks contract to develop next-generation platformWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!