MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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09.10.2026 12:02:00
Mastercard führt ab 2027 Offline-Zahlungen in Europa ein
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Ab Anfang nächsten Jahres sollen Kunden auch bei Strom- oder Netzwerkausfällen mit der Mastercard bezahlen können.
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