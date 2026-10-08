MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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08.10.2026 16:15:15
Mastercard führt Offline-Zahlungen europaweit ein
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Das bargeldlose Zahlen wird bei den Konsumentinnen und Konsumenten immer beliebter. Doch bei einem Stromausfall, oder wenn der Bezahlterminal keine Verbindung zum Netz aufbauen kann, steht man plötzlich ziemlich hilflos vor der Kasse. Mastercard führt nun die Offline-Zahlung in Europa ein.
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