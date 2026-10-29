MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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29.10.2026 13:13:38
Mastercard Incorporated Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Mastercard Incorporated (MA) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $4.628 billion, or $5.28 per share. This compares with $3.927 billion, or $4.34 per share, last year.
Excluding items, Mastercard Incorporated reported adjusted earnings of $4.653 billion or $5.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.0% to $9.807 billion from $8.602 billion last year.
Mastercard Incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.628 Bln. vs. $3.927 Bln. last year. -EPS: $5.28 vs. $4.34 last year. -Revenue: $9.807 Bln vs. $8.602 Bln last year.
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