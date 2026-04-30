MasterCard Aktie

WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

30.04.2026 14:13:57

Mastercard Incorporated Reveals Increase In Q1 Profit

(RTTNews) - Mastercard Incorporated (MA) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $3.88 billion, or $4.35 per share. This compares with $3.28 billion, or $3.59 per share, last year.

Excluding items, Mastercard Incorporated reported adjusted earnings of $4.10 billion or $4.60 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.7% to $8.39 billion from $7.25 billion last year.

Mastercard Incorporated earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.88 Bln. vs. $3.28 Bln. last year. -EPS: $4.35 vs. $3.59 last year. -Revenue: $8.39 Bln vs. $7.25 Bln last year.

Nachrichten zu MasterCard Inc.

mehr Nachrichten