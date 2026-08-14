MasterCard Aktie

MasterCard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 18:45:00

Mastercard Is Making a Big Push Into Stablecoins. Here's Why That Matters For Crypto Investors.

Mastercard (NYSE: MA), one of the world's largest card payment service companies, has made a big push into stablecoins over the past five years. Let's see why it's so bullish on the cryptocurrency, and what its expansion might mean for the broader crypto market. Stablecoins are cryptocurrencies pegged to a stable fiat currency, such as the U.S. dollar or the Euro. They're usually backed by cash and Treasuries, can be held without a bank account, and facilitate faster, cheaper settlements than conventional bank transfers.Their payments can also be settled 24/7, 365 days a year, without any concerns regarding banking hours or holidays. Stablecoins can also be deposited into third-party lending markets, automated market makers, and liquidity pools to earn higher yields than those offered by bank savings accounts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MasterCard Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu MasterCard Inc.

mehr Analysen
31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MasterCard Inc. 490,40 -0,28% MasterCard Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen