MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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14.08.2026 18:45:00
Mastercard Is Making a Big Push Into Stablecoins. Here's Why That Matters For Crypto Investors.
Mastercard (NYSE: MA), one of the world's largest card payment service companies, has made a big push into stablecoins over the past five years. Let's see why it's so bullish on the cryptocurrency, and what its expansion might mean for the broader crypto market. Stablecoins are cryptocurrencies pegged to a stable fiat currency, such as the U.S. dollar or the Euro. They're usually backed by cash and Treasuries, can be held without a bank account, and facilitate faster, cheaper settlements than conventional bank transfers.Their payments can also be settled 24/7, 365 days a year, without any concerns regarding banking hours or holidays. Stablecoins can also be deposited into third-party lending markets, automated market makers, and liquidity pools to earn higher yields than those offered by bank savings accounts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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