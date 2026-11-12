MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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12.11.2026 12:00:00
Mastercard to add over 250 specialist job roles in Singapore by end-2029
The Republic has been chosen for the payments provider’s first Asia-Pacific Innovation Centre of ExcellenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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