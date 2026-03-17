MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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17.03.2026 13:38:30
Mastercard to buy stablecoin startup BVNK for up to US$1.8 billion
The purchase price includes US$300 million in contingent paymentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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