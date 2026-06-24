MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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25.06.2026 00:16:01
Mastercard vs. Visa: What Comparing Revenue Trends Tells Investors
Mastercard (NYSE:MA) primarily generates its revenue by providing global transaction processing and a wide array of payment solutions to individual account holders, merchants, and financial institutions.While it recently announced plans to reduce its global workforce by approximately 4%, it reported 46% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Visa (NYSE:V) earns the majority of its revenue by enabling the secure and efficient digital transfer of funds among consumers, retail businesses, and banking institutions around the world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|MasterCard Inc.
|430,80
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