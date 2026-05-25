AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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25.05.2026 15:30:00
Mastercard’s stock is up 11,000% since its IPO 20 years ago. What comes next?
Mastercard is in an elite club. Among S&P 500 components, only Nvidia and Apple shares have performed better over the two-decade span since the card company’s IPO.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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