Masterflex SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Masterflex SE äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 26,5 Millionen EUR gegenüber 25,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at