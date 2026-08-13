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13.08.2026 06:31:29
Masterflex SE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Masterflex SE hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,9 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 25,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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