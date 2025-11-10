MASTERN PREMIER REIT 1 verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MASTERN PREMIER REIT 1 lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 24,96 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MASTERN PREMIER REIT 1 69,83 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,29 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 2,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at