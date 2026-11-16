Maestro Locadora de Veiculos SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maestro Locadora de Veiculos SA ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maestro Locadora de Veiculos SA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 BRL. Im Vorjahresquartal waren -0,230 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,48 Prozent auf 17,5 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,3 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at