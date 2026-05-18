Maestro Locadora de Veiculos SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Maestro Locadora de Veiculos SA hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Maestro Locadora de Veiculos SA im vergangenen Quartal 19,8 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maestro Locadora de Veiculos SA 29,3 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at