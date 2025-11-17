Maestro Locadora de Veiculos SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Maestro Locadora de Veiculos SA stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,59 Prozent auf 29,3 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at