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30.03.2026 06:31:29

Maestro Locadora de Veiculos SA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Maestro Locadora de Veiculos SA lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,5 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,3 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,420 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte Maestro Locadora de Veiculos SA ein Ergebnis je Aktie von -0,320 BRL vermeldet.

Umsatzseitig standen 110,46 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 11,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Maestro Locadora de Veiculos SA 125,37 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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