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WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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IPO voraus 01.07.2026 13:29:00

Mastsysteme-Spezialist Smag will an die Börse gehen

Mastsysteme-Spezialist Smag will an die Börse gehen

Smag Mobile Antenna Masts strebt noch im Juli an die Börse.

So sollen sowohl bestehende als auch Aktien aus einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden, teilte der Hersteller von mobilen Mastsystemen für Militäranwendungen am Mittwoch in Salzgitter mit. Die Preisspanne betrage 46 bis 54 Euro pro Aktie. Die Angebotsfrist laufe voraussichtlich vom 2. bis 8. Juli. Der erste Handelstag im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse soll am oder um den 13. Juli stattfinden.

Das Gesamtangebotsvolumen einschließlich vollständiger Ausübung einer Mehrzuteilungsoption dürfte zwischen knapp 130 Millionen und rund 152 Millionen Euro liegen. Bei der Kapitalerhöhung strebt Smag einen Nettoerlös von rund 30,5 Millionen Euro an. Dieses Geld will das Unternehmen unter anderem in Automatisierung, den Kapazitätsausbau und den Vertrieb stecken.

Es wäre voraussichtlich der fünfte klassische Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr. Insbesondere die Rüstungsbranche, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitiert, hat sich dabei hervorgetan. Nach Vincorion und Gabler wäre Smag das dritte Unternehmen der Branche, das 2026 an den Markt geht.

Und mit dem deutsch-französischen Konzern KNDS steht ein weiteres in den Startlöchern. Dies hatte das Unternehmen vergangene Woche angekündigt. Einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge haben die Eigentümer jedoch Probleme, Investoren von der geplanten Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu überzeugen. Das Projekt könnte sich deswegen verzögern.

FRANKFURT/SALZGITTER (dpa-AFX)

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Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com

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