Matachewan Consolidated Mines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Matachewan Consolidated Mines präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at