Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Private Equity

Matador Partners Group AG: Umbenennung der Gesellschaft in Matador Secondary Private Equity AG



28.04.2022 / 07:00



Corporate News - Umbenennung der Gesellschaft Die Matador Partners Group AG beschließt die Umbenennung der Gesellschaft in Matador Secondary Private Equity AG. Sarnen, 28. April 2022 - Die Matador Partners Group AG hat auf ihrer Generalversammlung beschlossen, die Gesellschaft in Matador Secondary Private Equity AG umzubenennen. /

Über die Gesellschaft

Die Matador (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert. / Kontakt:

Matador Partners Group AG / Matador Secondary Private Equity AG

office@matador-partners-group.com

Tel: +41(0) 41 6621062 Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Corporate News - Umbenennung Matador Partners Group AG in Matador Secondary Private Equity AG



Ende der Medienmitteilungen