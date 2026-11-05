Matador Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Matador Resources hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Matador Resources 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,39 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 915,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at