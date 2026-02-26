|
Matador Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Matador Resources hat am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Matador Resources im vergangenen Quartal 809,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Matador Resources 978,3 Millionen USD umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,09 USD. Im Vorjahr waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,66 Milliarden USD gegenüber 3,48 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
