Matador Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Matador Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD gegenüber 1,50 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 787,7 Millionen USD gegenüber 560,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at