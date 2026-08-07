Matador Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Matador Resources hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3,15 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 925,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at