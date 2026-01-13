Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Vorläufiges Ergebnis

Matador Secondary Private Equity AG – Portfolio Update: Private Equity Portfolio erneut Cashflow positiv im Q4 2025, Verkauf der letzten Direktbeteiligung, Umstellung auf IFRS ab 2026



13.01.2026 / 07:00 CET/CEST





Corporate News

Matador Secondary Private Equity AG – Private Equity Portfolio erneut Cashflow positiv im Q4 2025, Verkauf der letzten Direktbeteiligung, Umstellung auf IFRS ab 2026

Private-Equity-Portfolio im Q4 2025 erneut Cashflow positiv

Erfolgreicher Abschluss des Verkaufs der letzten Direktbeteiligung

Umstellung des Reportings ab dem Geschäftsjahr 2026 auf IFRS

Sarnen, 13. Januar 2026 – Die auf Secondary Private Equity Investments fokussierte und spezialisierte Investmentgesellschaft Matador Secondary Private Equity AG blickt auf ein erfolgreiches viertes Quartal 2025 zurück. Das Private-Equity-Portfolio der Matador Secondary Private Equity AG zeigte sich im vierten Quartal 2025 ausgesprochen stark. Nach ersten ungeprüften Auswertungen für das Gesamtjahr erreichten die Ausschüttungen ca. 6,3 Mio. CHF, womit trotz der deutlichen Abschwächung des Dollars fast das Vorjahresniveau i.H.v. 6,7 Mio. CHF erreicht wurde. Wie bereits im Vorquartal konnte erneut ein positiver Portfolio Cashflow erzielt werden. Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates, kommentiert: „Die kontinuierlich starke Performance unterstreicht die hohe Qualität des zugrunde liegenden Private Equity Portfolios. Besonders hervorzuheben ist dabei die breite Diversifikation über verschiedene Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre der Fonds . Diese Struktur erwies sich als stabilisierender Faktor in einem weiterhin volatilen Marktumfeld. Diese Qualität und die weiter steigende Rückfluss-Tendenz bilden eine solide Grundlage für das Geschäftsjahr 2026.“

Der robuste M&A-Markt, insbesondere in den USA, wirkte als zusätzlicher Treiber für Ausschüttungen im GJ 2025. Insbesondere Small- und Mid-Buyout-Transaktionen sowie zahlreiche Tech-IPOs sorgten für eine Vielzahl attraktiver Exits, u.a. die IPOs von Klarna, eToro, Figma, wobei die Ausschüttungen mehrheitlich im Small- und Mid- Buyout Bereich entstanden sind. In Summe bestätigt das Ergebnis die Stärke und Resilienz des Private-Equity-Portfolios, womit die Liquiditäts- und Eigenkapitalbasis weiter gestärkt wurde. Außerdem konnte der Verkauf der letzten Direktbeteiligung an der WR AG Aktien zu 22,40/Aktie vorzeitig erfolgreich abgeschlossen werden.

Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird Matador nach IFRS berichten. Dazu wird die Umstellung des Reportingstandards von Swiss GAPP FER vorbereitet, um internationale Standards zu erfüllen. Dies erhöht gleichzeitig die Transparenz, die internationale Vergleichbarkeit in der Finanzberichterstattung sowie den Zugang zu globalen Finanzmärkten.

Über die Matador Secondary Private Equity AG:

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch