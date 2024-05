Matas A-S gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Matas A-S hat am 28.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,18 DKK. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,76 Milliarden DKK – ein Plus von 67,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Matas A-S 1,05 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 1,255 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,77 Milliarden DKK gesehen.

Matas A-S hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,45 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7,41 DKK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Matas A-S im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 49,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,70 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 4,49 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,15 DKK und einem Umsatz von 6,71 Milliarden DKK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

