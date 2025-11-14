|
Matas A-S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Matas A-S hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,64 DKK. Im Vorjahresquartal hatte Matas A-S ebenfalls ein EPS von 0,640 DKK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 1,95 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,85 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,765 DKK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,95 Milliarden DKK für das Quartal in Aussicht gestellt.
