Matas A-S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Matas A-S hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,79 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 DKK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,98 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,88 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,44 DKK beziffert, während im Vorjahr 7,42 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 8,78 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,38 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,74 DKK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 8,77 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.at