Matas A-S stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Matas A-S veröffentlichte am 01.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,10 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Matas A-S 1,23 DKK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 971,0 Millionen DKK vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 971,0 Millionen DKK.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,41 DKK. Im letzten Jahr hatte Matas A-S einen Gewinn von 7,17 DKK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,34 Milliarden DKK gegenüber 4,16 Milliarden DKK im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 7,28 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 4,35 Milliarden DKK festgelegt.

