ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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27.11.2026 07:54:00
Match Act: Niederlande kündigen Widerstand gegen neue US-Sanktionen für ASML an
ASML durfte seine leistungsfähigsten Lithografie-Systeme nie nach China verkaufen. Die zugrunde liegenden US-Sanktionen könnten nun ausgeweitet werden.
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