Match Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Match Group hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Match Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Match Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 878,0 Millionen USD im Vergleich zu 860,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 2,38 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Match Group 2,02 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,49 Milliarden USD – ein Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Match Group 3,48 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at