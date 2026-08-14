Match Group Aktie
WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070
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14.08.2026 21:00:01
Match Group Director Schiffman Sells 20,030 Shares for $736,703
Glenn Schiffman, a Director at Match Group, Inc. (NASDAQ:MTCH), executed an exercise of 20,030 options at $24.45 per share and subsequently disposed of 20,030 shares at $36.78 per share on August 11, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($36.78); post-transaction value based on August 11, 2026 market close ($36.80).Match Group is a leading global digital dating and social connection platform operator with a market capitalization of $8.4 billion and TTM revenue of $3.5 billion. The company maintains a diversified brand portfolio spanning multiple geographies and user preferences, generating strong profitability with TTM net income of $707.8 million. Match Group's competitive advantage derives from its network effects, brand recognition, and ability to cross-monetize users across its complementary platform ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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