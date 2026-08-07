Match Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Match Group hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Match Group 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Match Group im vergangenen Quartal 853,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Match Group 863,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at