Match Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Match Group hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 914,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 895,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at