Match Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Match Group hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 863,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 831,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at