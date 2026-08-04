Match Group Aktie
WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070
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04.08.2026 23:01:44
Match Group Stock Tanks After Q2 Revenues Miss Estimates
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21.07.26
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04.05.26
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Analysen zu Match Group Inc
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