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04.11.2026 06:31:28
Match Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Match Group ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Match Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 891,2 Millionen USD – eine Minderung von 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 914,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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