Greggs Aktie
ISIN: US3975601036
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29.07.2026 12:37:33
Matcha and protein pivot pays off for Greggs as profits rise
UK's largest fast-food chain says it is changing its menu "in line with changing tastes and trends".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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