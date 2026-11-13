MATCHING SERVICE JAPAN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MATCHING SERVICE JAPAN hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,22 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat MATCHING SERVICE JAPAN 2,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at