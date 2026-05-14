MATCHING SERVICE JAPAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MATCHING SERVICE JAPAN äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 7,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat MATCHING SERVICE JAPAN 1,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 41,64 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte MATCHING SERVICE JAPAN 41,53 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MATCHING SERVICE JAPAN in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,47 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at