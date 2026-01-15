Material Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Material Group hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,17 Milliarden JPY gegenüber 1,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at