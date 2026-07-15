Material Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Material Group hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 20,58 JPY. Im letzten Jahr hatte Material Group einen Gewinn von 17,92 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Material Group 2,26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at